مجلس نقابة الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ69 لثورة يوليو

هنأ مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، ورجال القوات المسلحة، قادةً وضباطًا وجنودًا، بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.





وأكد نقيب الإعلاميين في تهنئته، أن ثورة يوليو ضربت أروع الأمثلة في تلاحم الشعب المصري وقواته المسلحة،من أجل تحقيق تطلعات وآمال المصريين.





وقال إن هذة المناسبة ستظل دائمًا حاضرة في وجدان الشعب المصري، بما حققتة من انجاذات عظيمة، أرست من خلالها العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به جيش مصر الوفي، في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.







