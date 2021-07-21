الموعد وطريقة معرفتها.. معلومات هامة عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021

بدأت الملامح النهائية لنتيجة الدبلومات الفنية 2021 تظهر خلال الساعات الأخيرة، وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم.





جدير بالذكر أن امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية، شهدت إجراء الامتحانات في عدد (1431) مادة امتحانية، وتم أداؤها في (3111) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك بإجمالي عدد طلاب (816948)، وبمشاركة (212951) ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 التي قاربت على الظهور وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم:





- النتيجة ستكون خلال الأسبوع المقبل، خاصة وأن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن ظهور النتيجة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.





- من المقرر أن تعتمد وتعلن رسميا نهاية يوليو الجارى، تعلن الوزارة نتيجة الطلاب إلكترونيا على موقع الوزارة وفى المدارس، كما تتيح للطلاب التظلم من النتيجة فى اليوم الثانى لاعتمادها رسميا وتستمر لمدة 15 يوما.





- مؤشرات تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية جيدة، ومن المتوقع وفقا للتقديرات أن تكون نسب النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات مطمئنة في مختلف المواد.





- سوف يتم اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي بعد اعتماد وزير التربية والتعليم للنتيحة.





- يمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم ، بالإضافة إلى موقع التالي اضغط هنا ، وذلك بعد اعتماد وزير التربية والتعليم لنتيجة الدبلومات الفنية 2021.



