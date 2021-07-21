نوال الزغبي تطرح أغنيتها الجديدة "ارقص " عبر"يوتيوب"



الأغنية من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان ألفريد الأسعد، توزيع روبير الأسعد، ميكس وماستر نور الأسعد.

وكانت الزغبي قد طمأنت جمهورها مؤخرا على حالتها الصحية بعد تعرضها لتسمم، ورغم تعبها قررت أن تحيي الحفل في سوريا احتراماً للجمهور.



وعلقت: ‏قرأت أخبار عن تعرضي للتسمم بسبب إقامتي بفندق الشيراتون بصيدنايا.. وهيدا الشي للأمانة مش حقيقي أبداً وتداوله بهالصيغة مؤذي.. الحقيقة اني حتى قبل ما أوصل على الاوتيل بلشت حسّ بعوارض تسمم وأوجاع بالمعدة ومنطقة البطن.. هيدي كل القصة فاقتضى التوضيح.

طرحت النجمه اللبنانية نوال الزغبي، منذ قليل أحدث أغانيها والتي تحمل عنوان"ارقص" وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الڤيديوهات"يوتيوب".