Advertisements
اندلاع حريقين بمنزل وورشة نجارة بالقليوبية
الأربعاء 21/يوليو/2021 - 03:06 م
محمد ضوه
Advertisements
اندلع حريقان، اليوم الأربعاء، في منزل وورشة نجارة بمركز طوخ في القليوبية، دون أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وجرى السيطرة على الحريق وتولت النيابة التحقيق.
وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا بنشوب حريقين بمنزلين عشوائيين بالطوب الأبيض، ومسقوفين بالخشب بمركز طوخ، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء.
وتبين من المعاينة نشوب حريق في منزل بالطوب الأبيض دور أرضي بعزبة خلوة عبدالنبى بكفر منصور، ملك "هـ.ا.م"، والمنزل الثاني عبارة عن ورشة نجارة موبيليا ملك "ت.ص.ع"، ونتج عن الحريق تلفيات بالأجهزة الكهربائية، وبعض محتويات المنزل، وورشة النجارة، دون وقوع أي خسائر بشرية في الأرواح.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements