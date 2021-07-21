اندلاع حريقين بمنزل وورشة نجارة بالقليوبية

اندلع حريقان، اليوم الأربعاء، في منزل وورشة نجارة بمركز طوخ في القليوبية، دون أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وجرى السيطرة على الحريق وتولت النيابة التحقيق.





وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا بنشوب حريقين بمنزلين عشوائيين بالطوب الأبيض، ومسقوفين بالخشب بمركز طوخ، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء.



