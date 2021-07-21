في هذا الموعد.. شيري عادل تستعد لتصوير مسلسل " أيام وبنعشها "







تستعد الفنانه شري عادل لتصوير مسلسلها الجديد " أيام وبنعيشها " وتجسد خلاله فتاه من حاره شعبيه وتواجه العديد من المشاكل .



مسلسل "أيام وبنعيشها" تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلي وشيري عادل، رياض الخولي، سلوي خطاب، محمود حجازي، و المسلسل من المقرر المراد تصويره في لبنان بعد عيد الأضحي.



والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانه شير عادل الدراميه شاركت في مسلسل " إلا أنا " وهو من بطوله وفاء عامر ، أروي جوده ، حنان مطاوي ، شيري عادل ، جميله مطاوع ، ومن إخراج محمد اسامه ، و تأليف يسري الفخراني . .