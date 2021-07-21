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وزير التموين: معرض صنع في مصر رؤية إستراتيجية لزيادة التبادل التجاري

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 03:16 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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وجه الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاون مع الشركات ‏الغذائية في دولة جنوب السودان، لتبادل الخبرات في كل المجالات التي ‏تخدم البلدين، وأكد المصيلحي أن توجيهاته للشركة القابضة تأتي في ‏أطار تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، وزيادة التعاون التجاري ‏بينهما في الفترة القادمة، وأشار إلي أن تواجد التــسع شركات التابعة ‏للقابضة للصناعات الغذائية بمعرض 
"صنع في مصر" سوف يفتح ‏المجال أمام الصناعات الغذائية وتطويرها وتعظيم الصناعات ومنها صناعة زيوت ‏الطعام والمعلبات والمنظفات والدقيق وغيرها من الصناعات لتحقيق ‏الاكتفاء الذاتي منها وفتح أفاق لفرص العمل بين البلدين الشقيقين.‏

كان علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة ‏الداخلية،  نفين جامع – وزيرة الصناعة والتجارة، والمستشار محمد ‏عبد الوهاب - رئيس الهيئة العامة للإستثمار، قد افتتحوا معرض"صنع ‏في مصر" بجوبا بجنوب السودان، وشاركت فية 9 شركات تابعة للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية، وبعد الافتتاح تفقد الدكتور علي ‏المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض الشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية الذي ضم اغلب الصناعات التي توجد في مصر مثل صناعة "السكر والزيت والمنظفات والمعلبات والدقيق وتعبئة الارز "‏، وأكد المصيلحي خلال تفقده للمعرض أن الهدف من التنوع الكبير ‏لمعروضات الشركة القابضة التابعة للتموين، هو نقل الخبرات وزيادة ‏التبادل التجاري، وإقامة مشروعات بين الدولتين وإيجاد فرص ‏استثمارية أيضاً.‏

من جانبه أكد احمد كمال – معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن ‏تلك المعارض بين الدولتين تخلق فرصة كبيرة لتعريف كل دولة ‏بالصناعات التي توجد فيها وتساهم في تبادل الخبرات بين الدولتين‏، وأشار كمال إلي أن معرض " صنع في مصر " الذي شاركت فيه ‏الشركة القابضة من خلال شركاتها التابعة يأتي ضمن توجيه لزيادة ‏التبادل التجاري بين مصر والبلدان الإفريقية، وأكد كمال أن وزارة ‏التموين قد نجحت في إحداث نقله نوعية لتبادل الخبرات وخلق كيانات ‏اقتصادية مع دول افريقية أخري، والدخول معها في شراكة اقتصادية ‏كاصناعة اللحوم والزيوت والكثير من الصناعات الاخري.  ‏

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