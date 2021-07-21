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خبير يكشف السر وراء عدم تخلى أمريكا عن محركات الصواريخ الروسية

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 03:18 م
بوابة الفجر
وكالات
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علق الخبير العسكري أليكسي ليونكوف، على موافقة حكومة الولايات المتحدة على شراء المحركات الروسية الجديدة RD-181M لاستخدامها في إطلاق الصواريخ الأمريكية.

ويوضح الخبير العسكري أليكسي ليونكوف في حديث لراديو "سبوتنيك" سبب عدم تخلي الولايات المتحدة عن استخدام المحركات الروسية على الرغم من العقوبات المفروضة.

ويقول، "العامل الأهم، هو أن المحركات الروسية هي الأفضل في العالم، حيث تسمح بإطلاق مختلف الحمولات بموثوقية عالية، إلى مدارات مختلفة، وفقا لمهمة صاروخ النقل. لقد حاول الأمريكيون عمل محرك نظير للمحرك الروسي RD-180، بيد أن قدرة المحرك BE-4 الذي انتجوه كانت نصف قدرة المحرك الروسي. أي أنهم لم يتمكنوا من الحصول على نفس خصائص ومواصفات المحرك الروسي RD-180، فكيف سيحصلون على محرك له خصائص مماثلة لخصائص المحرك الجديد RD-181M على الرغم من امتلاكهم تقنيات متقدمة في مجال علوم المواد. لذلك من السهل شراء المحركات. لأنه على الرغم من العقوبات المفروضة، إلا أن التعاون في مجال محركات الصواريخ الفضائية مستمر".

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روسيا امريكا المحركات الروسية

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