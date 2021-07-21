تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو 2021

يستعرض لكم موقع “الفجر الرياضي” تردد قناة “بي إن سبورتس” المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد نظيره إسبانيا في أولمبياد طوكيو 2020.

وأعلنت شبكة قنوات “بي إن سبورتس” أمس الثلاثاء بشكل رسمي إذاعة مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو 2020 على القناة المفتوحة.

ويمكن العثور على قناة بي إن سبورتس المفتوحة على قمر نايل سات عبر تردد نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3، أو على قمر سهيل سات على تردد 11623 عامودي 27500 2/3.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لمُواجهة نظيره إسبانيا يوم الخميس المقبل، ضمن مُنافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة أولمبياد طوكيو.