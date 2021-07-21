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القصة الكاملة لظهور بقعة زيت في أحد شواطئ بورسعيد

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 03:24 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تداول بعض رواد التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بوجود تسربت من إحدى السفن البحرية العابرة لقناة السويس إلى غاطس البحر المتوسط، وطالب أهلي بورسعيد بسحبها بعيدًا عن الشاطئ، ليستمتع المصيفون بمياه البحر فى ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. 

وقال طارق عثمان مدير إدارة شاطئ بورسعيد، إنه جارٍ السيطرة على بقعة الزيت التي خلفتها إحدى السفن العابرة لقناة السويس، وذلك بالتنسيق مع جهاز الإنقاذ والطوارئ، موضحًا أنه جرى ردم كميات كبيرة من الرمال على طول شاطئ بورسعيد فى أحياء الشرق والعرب والمناخ وخلف شاطئ ستايل سكوير، والتي ظهرت فيها هذه البقعة من خلال سيارات «لودر» منتشرة على الشاطئ.

وأضاف، أن ردم الرمال يساعد على امتصاص بقعة الزيت، ولتحجيم البقعة والسيطرة عليها قبل أن تنتشر بطول الشاطئ، مشيرًا إلى أن بقعة الزيت لم تمنع أهالي بورسعيد والزائرين من الاستمتاع بالشاطئ، بالتزامن مع شدة الحرارة فى اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك.

ومن جهتها، لم تصدر وزارة البيئة حتى الآن بيانا حول الواقعة.

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