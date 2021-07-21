محافظ القاهرة يحذر من البناء المخالف خلال أيام العيد

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، استمرار رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، مؤكدًا على محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.





وفى هذا السياق تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي البساتين من إيقاف أعمال مخالفة بعمارة رقم ١٠ ص أ الشطر العاشر بالمعادي الجديدة وتم إزالة الأعمال في المهد.





وكما تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي الزاوية الحمراء من إيقاف أعمال بناء مخالف بالعقار رقم ٩ شارع محمد السيد هيبة من ش سلامة عفيفى الخرطة الجديدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



