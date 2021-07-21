البترول: "كل يوم والتاني نفتتح محطات غاز طبيعي جديدة"



وأشار "عبدالعزيز"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إلى أنهم يستهدفون إنشاء نحو 1000 محطة على مختلف محافظات مصر، فهناك توجه أن يكون هناك محطات للغاز الطبيعي في كل محافظات مصر، حيث جاري العمل على تنفيذ 400 محطة الآن، لافتا إلى أن هناك تطبيق إليكتروني على الهواتف المحمولة يوضح مكان أقرب محطة غاز طبيعي للمواطن.



ولفت إلى أنهم يعملون على افتتاح محطات وقود متنقلة، وهى عبارة عن سيارة مستوردة مجهزة تقوم مقام المحطة القائمة بالفعل، ويتم الدفع بها في مناطق ليس بها محطات، منوها بأن أول سيارة بدأت بالفعل منذ شهر، معلقا: "كل يوم والتاني محطات غاز طبيعي جديدة بتدخل االخدمة".



وأكد المتحدث باسم وزارة البترول، أن تموين السيارة بالغاز الطبيعي لا يؤثر على السيارة، فضلا على أنه موفر بنسبة 50% مقارنة بالسولار.



قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إنهم يعملون على التوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.