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لهذا السبب.. سارة الطباخ توجه رساله شكر لنقيب المهن الموسيقيه هاني شاكر

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 03:26 م
أروى حمدي
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وجهت المنتجه ساره الطباخ رساله شكر لنقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، وذلك بسبب إصداره قراراً لإلغاء تراخيص الحفل الخاص بمحمد الشرنوبي الذي كان من المقرر إقامته يوم ٢١ يوليو الجاري، وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". 

نشرت ساره علي صفحتها صوره للفنان هاني شاكر وعلقت عليها قائله " كل الشكر و التقدير للنقيب أمير الغناء العربي الاستاذ الفنان هاني شاكر لتطبيق القانون و الغاء طلب اي اصدارات لتراخيص لحفل اليوم ٢١/٧ الخاصة بمحمد الشرنوبي و التي لم يصرح لها من الأساس طبقاً لقرار النقابه الصادر ٣٠/٣بإلزام محمد الشرنوبي بالالتزام بالعقد و حتمية " .

تابعت ساره قائله " موافقة الشركة الكتابية على أي تعاقد و حصرية التعاقدات و التعاملات المادية و التفاوضية مع شركة ايرث برودكشن فقط كوكيل حصري لمحمد الشرنوبي بموجب عقد ساري حتي الآن و العقد نافذ و ساري بحكم محكمة الصادر بتاريخ ٣١/١/٢٠٢١ ، كل الشكر و التقدير لاعضاء المجلس المحترمين لحرصهم على تطبيق القانون ، و ننوه أن من ينتهك حقوق شركة ايرث برودكشن أو يخالف قرارات النقابة أو أحكام القانون سيكون الرد بالقانون و لن يردعنا احد عن اخد حقوقنا كامله، مافيش حد فوق القانون، احنا دولة قانون" .

والجدير بالذكر أخر أعمال الفنان هاني شاكر أغنيه " كيف بتنسي " من ألحان وليد توفيق ، إخراج هنا حافظ ، كلمات نادين الأسعد ، توزيع باسم منير .

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