السكة الحديد تعلن عودة الحجز على القطارات الروسية للوجهين القبلي والبحري

أعلنت هيئة السكك الحديدية، فى بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أنه استجابة لرغبة جمهور الركاب تقرر عودة الحجز على القطارات الروسي ذات العربات ذاتية التهوية للوجهين القبلي والبحري اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 21/ 7/ 2021 بالإضافة إلى صرف تذاكر واقف فى حالة نفاذ المقاعد وبحسب رغبة الراكب.



