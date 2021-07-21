بيان عاجل من وزارة الخارجية

أصدرت وزارة الخارجية، بيانا أعربت فيه جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء، عن عميق القلق إزاء ما تم إعلانه بشأن تغيير وضعية منطقة فاروشا بقبرص من خلال العمل على فتحها جزئيًا، وذلك بما يخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.



