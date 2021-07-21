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بيان عاجل من وزارة الخارجية
الأربعاء 21/يوليو/2021 - 03:34 م
مارينا بشارة
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أصدرت وزارة الخارجية، بيانا أعربت فيه جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء، عن عميق القلق إزاء ما تم إعلانه بشأن تغيير وضعية منطقة فاروشا بقبرص من خلال العمل على فتحها جزئيًا، وذلك بما يخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وذكرت الخارجية أن مصر تؤكد مطالبتها بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن، وتجنُب أية أعمال أحادية قد تؤدي إلى تعقيد الأوضاع وتُزيد من مقدار التوتر، مع ضرورة الالتزام الكامل بمسار التسوية الشاملة للقضية القبرصية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
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