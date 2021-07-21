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مسالخ الطائف تستقبل أكثر من 11 ألف رأس من الأضاحي في يوم واحد

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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استقبلت مسالخ أمانة الطائف (مسلخ الأمانة النموذجي ومسلخ سوق الأنعام ) أكثر من 11 ألف رأسا من الأضاحي في اليوم الأول من عيد الأضحى.
وأوضحت أمانة الطائف أن خطة عمل المسالخ المدعومة جرى تنفيذها، حيث اهتمت بتوفير جميع سبل الراحة للأهالي بزيادة كراسي الانتظار والمظلات، مع الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية وسلاسة آليات التسلّم والذبح والتسليم وتوفير الأعداد اللازمة من الأطباء البيطرين والجزارين والعمالة المدربة وعمالة النظافة، مع تعزيز منشآت المسالخ بفرق عمل إضافية لضمان انسيابية الأداء دون ازدحام، وتنوعت المذبوحات مابين الأغنام المحلية والمستوردة والأبقار والإبل.
وعملت إدارة المسالخ على رفع تقارير لأمين الطائف الدكتور أحمد القثامي عن الأعمال الجارية وماتحقق من مستهدفات خطة العمل الموسمي للمسالخ البلدية.
وجرى تنفيذ أعمال التعقيم والرش الدوري للحضائر ومواقع الانتظار، وعملت فرق الأمن والسلامة بأمانة الطائف على تنظيم حركة الدخول للمسالخ والخروج وترتيب تدفق الأهالي والمرتادين لسوق الماشية والمسالخ بالتنسيق مع الجهات الأمنية وفق آلية تضمن التباعد الجسدي بالصالات الخارجية والداخلية, وذلك ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وبينت الأمانة أن توفيرها لخدمة الذبح المؤقت للمطابخ والمسالخ الأهلية أسهم في الحد من الازدحام في المسالخ الرئيسة، كما تابعت فرق الإدارة العامة لصحة البيئة المرافق التي قدمت على التراخيص المؤقتة للتأكد من تطبيقها للاشتراطات البلدية المطلوبة وضبط التجاوزات.

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