ترشيح دينا الشربينى للمشاركة في"أنتيم مراتي"مع محمد إمام







قام المخرج أحمد الجندى، بترشيح الفنانة دينا الشربينى لتجسيد دور البطولة النسائية أمام الفنان محمد إمام فى فيلمه الجديد "أنتيم مراتي"، وهو من تأليف وائل عبد الله، ومن المقرر إنطلاق تصويره في شهر أغسطس المقبل، والفيلم ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية الاجتماعية الممزوجة بالأكشن.





وفي سياق آخر، يعرض للفنانة دينا الشربيني حالياً بالسينمات فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وهو بطولة كريم عبد العزيز، وماجد الكدوانى، وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وشيكو وشيماء سيف وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحفاوي.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد إمام الدرامية مسلسل"النمر" وهو بطولة هنا الزاهد، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، حنان سليمان، أحمد حلاوة، بيومي فؤاد، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل