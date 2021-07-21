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لأول مرة..مصطفى بسيط يخوض تجربة الكتابة بمسلسل "حفيد السندباد"

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 03:50 م
بوابة الفجر
أروى حمدي
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يخوض الفنان مصطفي بسيط حالياً أولى تجاربه في الكتابة من خلال مسلسل يحمل عنوان "حفيد سندباد " .

وأعلن مصطفى بسيط عن ذلك الخبر من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام "، حيث نشر صورة لاسكريبت الحلقة الأولى، وعلق عليه قائلاً:" يارب ياكريم تجربه جديده عليا أول مرة أحاول أبقى مؤلف واكتب الموضوع صعب اوي " .

والجدير بالذكر أن الفنان مصطفي بسيط شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل " أحسن أب " من بطوله علي ربيع ، سامي مغاوري ، أحمد فتحي ، هاجر أحمد ، مصطفي بسيط ، جيهان خليل ، ومن إخراج معتز التوني ، تأليف محمد محمدي ، و أحمد محي.

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