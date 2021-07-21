مجازر القليوبية تستقبل 369 أضحية خلال ثاني أيام عيد الأضحى

قال الدكتور محمد أبو شوق مدير عام مجازر الطب البيطري بالقليوبية، إن مذبوحات الأضاحي بمجازر القليوبية خلال ثاني أيام العيد الأضحى المبارك بلغت 369 أضحية منهم 9 أبقار و3 جاموس و287 عجل بقري و50 عجل جاموس و14 ضأن و4 ماعز و2 جمل.





وقال الدكتور محمد جوده مدير إدارة بنها البيطرية، إن إجمالى عدد المذبوحات من الأضحى اليوم بلغت 32 أضحية منهم 25 عجل بقري و7 جاموسي، مشيرا إلى استمرار فتح باب المجازر لاستقبال المواطنين بالمجان تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية.



فيما قامت إدارة المجازر بالقليوبية بإعدام كبدة ٧ أضاحي بمجازر القليوبية (ابقار واغنام) لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لإصابتها بالديدان الكبدية والخراريج ورفض 5 ذبائح ضأن علي مستوى المحافظة تم منعها من دخول المجازر من طبيب الإدخال بسبب النحافة والهزال نظرا لعدم الصلاحية لكونها هزيلة وبالتالي لحومها تكون غير صالحة للاستهلاك الادمي حرصا على الصحة العامة للمواطنين.



وفي سياق متصل وجه محافظ القليوبية رؤساء المدن والاحياء برفع درجة الاستعداد القصوى وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير الوقائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، فضلًا عن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.