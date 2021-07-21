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شاهد.. إقبال ضعيف على سينمات المنصورة في نهار ثاني أيام عيد الأضحى (فيديو وصور)
الأربعاء 21/يوليو/2021 - 04:09 م
محمد كشك
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شهدت دور العرض السينمائي بمدينة المنصورة اقبالًا ضعيف في نهار اليوم الثاني لعيد الاضحي المبارك، اليوم الأربعاء، وارجع مسئولي احدي دور العرض بالمنصورة هذا الانخفاض بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وعدم إقبال كثير من رواد دور السينما، الذهاب لها الا مع بداية الساعات الأولي من الليل،وحتي الساعات الأولي من صباح اليوم التالي،
ورصدت عدسة "الفجر" انخفاض تلك الأعداد بشكل ملحوظ على الرغم على الرغم من توافر عدد من الأفلام ذات الشعبية الكبيرة لكن حرارة الشمس الشديدة تدخلت بشكل كبير في انخفاض تلك الأعداد على الرغم من مناسبة أسعار تذاكر العرض التي لم تتجاوز الـ80 جنيها بدور العرض.
وكانت حدائق المنصورة قد شهدت انخفاضًا ملحوظًا هي الاخري منذ فتح ابواب حديقة شجرة الدر بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، من الصباح الباكر وإقبالًا ضعيفًا من المواطنين للاحتفال العيد الأضحى المبارك.
ورصدت "بوابة الفجر"، توافد المواطنين على الحديقة التي تعد الأكبر على مستوى محافظة الدقهلية، وتستقطب المواطنين من جميع المراكز والقرى، للاستمتاع بأكبر مساحة خضراء.
وأكد إبراهيم أبو زيد، مدير حدائق غرب المنصورة، أنه تم طرح 100 ألف تذكرة لأيام العيد، قيمتها 3 جنيهات، وتم بيع أكثر من 1500 تذكرة خلال فترة العمل الأولى.
وأضاف أن الإقبال حتى الآن متوسطًا، ومتوقع زيادته مع غروب الشمس، وذلك نظرًا لانشغال المواطنين بذبح الأضاحي، وارتفاع درجة الحرارة.
وتعتبر حديقة شجرة الدر، هي أكبر مسطح أخضر وحديقة مغلقة على مستوى محافظة الدقهلية، وتستقبل الزائرين من كافة المراكز والقرى، وتفتح أبوابها منذ التاسعة صباحًا وتستمر حتى الحادية عشرة مساءًا، ويزداد الإقبال عليها خلال المناسبات والأعياد، وتقع على مساحة 8 أفدنة بمنطقة المشاية السفلية، وتضم مساحات خضراء، وكافتيريات، ومرسى للمراكب النيلية والجدافات، ومنطقة ألعاب للأطفال، وملحق بها مدينة ملاهي وألعاب كهربائية.
كما شهدت الحدائق بنطاق محافظة الدقهلية، توافد آلاف المواطنين للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى، عقب عودة الحياة تدريجيًا بسبب أزمة فيروس كورونا، والتي تسببت في إلغاء احتفالات المصريين بـ3 أعياد على مدار عامين.
وكثفت مديرية الأمن بالدقهلية، من جهودها لمنع أي أحداث تفسد فرحة المواطنين بالعيد، حيث تم الدفع بتعزيزات أمنية مكثفة بالشوارع والمياديين، للسيطرة على الوضع.
ورصدت عدسة "الفجر" انخفاض تلك الأعداد بشكل ملحوظ على الرغم على الرغم من توافر عدد من الأفلام ذات الشعبية الكبيرة لكن حرارة الشمس الشديدة تدخلت بشكل كبير في انخفاض تلك الأعداد على الرغم من مناسبة أسعار تذاكر العرض التي لم تتجاوز الـ80 جنيها بدور العرض.
وكانت حدائق المنصورة قد شهدت انخفاضًا ملحوظًا هي الاخري منذ فتح ابواب حديقة شجرة الدر بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، من الصباح الباكر وإقبالًا ضعيفًا من المواطنين للاحتفال العيد الأضحى المبارك.
ورصدت "بوابة الفجر"، توافد المواطنين على الحديقة التي تعد الأكبر على مستوى محافظة الدقهلية، وتستقطب المواطنين من جميع المراكز والقرى، للاستمتاع بأكبر مساحة خضراء.
وأكد إبراهيم أبو زيد، مدير حدائق غرب المنصورة، أنه تم طرح 100 ألف تذكرة لأيام العيد، قيمتها 3 جنيهات، وتم بيع أكثر من 1500 تذكرة خلال فترة العمل الأولى.
وأضاف أن الإقبال حتى الآن متوسطًا، ومتوقع زيادته مع غروب الشمس، وذلك نظرًا لانشغال المواطنين بذبح الأضاحي، وارتفاع درجة الحرارة.
وتعتبر حديقة شجرة الدر، هي أكبر مسطح أخضر وحديقة مغلقة على مستوى محافظة الدقهلية، وتستقبل الزائرين من كافة المراكز والقرى، وتفتح أبوابها منذ التاسعة صباحًا وتستمر حتى الحادية عشرة مساءًا، ويزداد الإقبال عليها خلال المناسبات والأعياد، وتقع على مساحة 8 أفدنة بمنطقة المشاية السفلية، وتضم مساحات خضراء، وكافتيريات، ومرسى للمراكب النيلية والجدافات، ومنطقة ألعاب للأطفال، وملحق بها مدينة ملاهي وألعاب كهربائية.
كما شهدت الحدائق بنطاق محافظة الدقهلية، توافد آلاف المواطنين للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى، عقب عودة الحياة تدريجيًا بسبب أزمة فيروس كورونا، والتي تسببت في إلغاء احتفالات المصريين بـ3 أعياد على مدار عامين.
وكثفت مديرية الأمن بالدقهلية، من جهودها لمنع أي أحداث تفسد فرحة المواطنين بالعيد، حيث تم الدفع بتعزيزات أمنية مكثفة بالشوارع والمياديين، للسيطرة على الوضع.
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