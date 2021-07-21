شاهد.. إقبال ضعيف على سينمات المنصورة في نهار ثاني أيام عيد الأضحى (فيديو وصور)





شهدت دور العرض السينمائي بمدينة المنصورة اقبالًا ضعيف في نهار اليوم الثاني لعيد الاضحي المبارك، اليوم الأربعاء، وارجع مسئولي احدي دور العرض بالمنصورة هذا الانخفاض بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وعدم إقبال كثير من رواد دور السينما، الذهاب لها الا مع بداية الساعات الأولي من الليل،وحتي الساعات الأولي من صباح اليوم التالي،ورصدت عدسة "الفجر" انخفاض تلك الأعداد بشكل ملحوظ على الرغم على الرغم من توافر عدد من الأفلام ذات الشعبية الكبيرة لكن حرارة الشمس الشديدة تدخلت بشكل كبير في انخفاض تلك الأعداد على الرغم من مناسبة أسعار تذاكر العرض التي لم تتجاوز الـ80 جنيها بدور العرض.وكانت حدائق المنصورة قد شهدت انخفاضًا ملحوظًا هي الاخري منذ فتح ابواب حديقة شجرة الدر بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، من الصباح الباكر وإقبالًا ضعيفًا من المواطنين للاحتفال العيد الأضحى المبارك.ورصدت "بوابة الفجر"، توافد المواطنين على الحديقة التي تعد الأكبر على مستوى محافظة الدقهلية، وتستقطب المواطنين من جميع المراكز والقرى، للاستمتاع بأكبر مساحة خضراء.وأكد إبراهيم أبو زيد، مدير حدائق غرب المنصورة، أنه تم طرح 100 ألف تذكرة لأيام العيد، قيمتها 3 جنيهات، وتم بيع أكثر من 1500 تذكرة خلال فترة العمل الأولى.وأضاف أن الإقبال حتى الآن متوسطًا، ومتوقع زيادته مع غروب الشمس، وذلك نظرًا لانشغال المواطنين بذبح الأضاحي، وارتفاع درجة الحرارة.وتعتبر حديقة شجرة الدر، هي أكبر مسطح أخضر وحديقة مغلقة على مستوى محافظة الدقهلية، وتستقبل الزائرين من كافة المراكز والقرى، وتفتح أبوابها منذ التاسعة صباحًا وتستمر حتى الحادية عشرة مساءًا، ويزداد الإقبال عليها خلال المناسبات والأعياد، وتقع على مساحة 8 أفدنة بمنطقة المشاية السفلية، وتضم مساحات خضراء، وكافتيريات، ومرسى للمراكب النيلية والجدافات، ومنطقة ألعاب للأطفال، وملحق بها مدينة ملاهي وألعاب كهربائية.كما شهدت الحدائق بنطاق محافظة الدقهلية، توافد آلاف المواطنين للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى، عقب عودة الحياة تدريجيًا بسبب أزمة فيروس كورونا، والتي تسببت في إلغاء احتفالات المصريين بـ3 أعياد على مدار عامين.وكثفت مديرية الأمن بالدقهلية، من جهودها لمنع أي أحداث تفسد فرحة المواطنين بالعيد، حيث تم الدفع بتعزيزات أمنية مكثفة بالشوارع والمياديين، للسيطرة على الوضع.