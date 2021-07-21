متحدث التموين: 30% انخفاضا في أسعار اللحوم بالمجمعات عن الأسواق

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متحدث التموين: 30% انخفاضا في أسعار اللحوم بالمجمعات عن الأسواق
الأربعاء 21/يوليو/2021 - 04:22 م
أحمد فشير
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قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة القابضه تنفيذا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية كانت تضخ فى الأيام الماضية قرابة 170 طن من اللحوم السودانية الطازجه وكثفت المعروض من السلع الجافه بالمجمعات بضعفين عن الأيام العادية.
وأضاف كمال، خلال تصريحات صحفية، أن التخفيضات الموجودة باللحوم المعروضة بالمجمعات تصل إلى حوالى 30 % عن السوق الخارجى والتخفيضات الموجودة بالسلع الجافة تصل إلى حوالى 25%.
وأشار متحدث التموين ، إلى أن طرح الكوبونات هذا العام فى عيد الاضحى قد لاقى استحسان كبيرا من المواطن، إضافة إلى بيع الخراف الحية بالتقسيط على ستة أشهر لموظفى الدولة.
وتابع:" المجمعات الاستهلاكية سوف تستمر فى عرض السلع للمواطنين بكامل طاقتها حتى غدا ، وأشار إلى أن غرف العمليات المركزية بالوزارة ومدريات التموين لم تتلقى أى شكوى حتى الان من نقص أى سلعه بالاسواق".
وشدد على أن مديريات التموين تسير يوميا حملات على المخابز ومحطات الوقود ومستودعات الغاز أيضا للتأكد من توافر السلع.
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