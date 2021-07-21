متحدث التموين: 30% انخفاضا في أسعار اللحوم بالمجمعات عن الأسواق





قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة القابضه تنفيذا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية كانت تضخ فى الأيام الماضية قرابة 170 طن من اللحوم السودانية الطازجه وكثفت المعروض من السلع الجافه بالمجمعات بضعفين عن الأيام العادية.





وأضاف كمال، خلال تصريحات صحفية، أن التخفيضات الموجودة باللحوم المعروضة بالمجمعات تصل إلى حوالى 30 % عن السوق الخارجى والتخفيضات الموجودة بالسلع الجافة تصل إلى حوالى 25%.





وأشار متحدث التموين ، إلى أن طرح الكوبونات هذا العام فى عيد الاضحى قد لاقى استحسان كبيرا من المواطن، إضافة إلى بيع الخراف الحية بالتقسيط على ستة أشهر لموظفى الدولة.





وتابع:" المجمعات الاستهلاكية سوف تستمر فى عرض السلع للمواطنين بكامل طاقتها حتى غدا ، وأشار إلى أن غرف العمليات المركزية بالوزارة ومدريات التموين لم تتلقى أى شكوى حتى الان من نقص أى سلعه بالاسواق".





وشدد على أن مديريات التموين تسير يوميا حملات على المخابز ومحطات الوقود ومستودعات الغاز أيضا للتأكد من توافر السلع.