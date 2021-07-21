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سيدات أستراليا تهزم نيوزيلندا في أولمبياد طوكيو

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 04:12 م
بوابة الفجر
وكالات
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تغلب المنتخب الأسترالي على نظيره النيوزلندي 2 /1 اليوم الأربعاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة في مستهل مشوار الفريقين بمنافسات كرة القدم للسيدات في أولمبياد طوكيو 2020 .

وسجلت تاميكا يالوب وسامانتا كير هدفي الفوز لأستراليا في الدقيقتين 20 و33 وتكفلت جابرييل رينييه بالهدف الوحيد لنيوزلندا في الدقيقة الأخيرة.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها فاز المنتخب السويدي على نظيره الأمريكي 3 /صفر.

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