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الزمالك متصدرًا.. ترتيب الدوري المصري الممتاز حتي الآن

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 04:13 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي ضمن المباريات المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز غدً الخميس.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة بينما الأهلي فى المركز الثانى وبفارق 10 نقاط ولكن مازال لديه 4 مباريات مؤجلة.

ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 61 نقطة
2- الأهلي 51 نقطة
3- المصري البورسعيدي 43 نقطة
4- الاتحاد السكندري 41 نقطة
5- سموحة40 نقطة
6- بيراميدز 40 نقطة
7- إنبي 38 نقطة
8- طلائع الجيش 37 نقطة
9- مصر للمقاصة 37 نقطة
10- الجونة 36 نقطة
11- الإسماعيلي 35 نقطة
12- سيراميكا كليوباترا 33 نقطة
13- غزل المحلة 32 نقطة
14- المقاولون العرب 29 نقطة
15- البنك الأهلي 25 نقطة
16- أسوان 25 نقطة
17- وادي دجلة 23 نقطة
18- الإنتاج الحربي 19 نقطة

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