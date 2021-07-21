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بالمايوه..عائشة بن أحمد تبهر جمهورها عبر "انستجرام"
الأربعاء 21/يوليو/2021 - 04:16 م
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شاركت الفنانة عائشة بن أحمد في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت "بن أحمد" بإطلالة صيفية أنيقة، أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية، حيث اعتمدت في إطلالتها على الشعر الكيرلي، وارتدت المايوه.
وكانت أحدث أعمال الفنانة التونسية عائشة بن أحمد مسلسل «لعبة نيوتن» من بطولة منى زكي، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، ومايان السيد، وأسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي.
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