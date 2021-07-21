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بعد إزالة 16 تعدٍ ببني سويف.. تحذيرات من استغلال أجازة العيد (صور)

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 04:23 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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حّذر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، من استغلال بعض الخارجين عن القانون لأجازة عيد الأضحى في القيام بالتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وأكد في بيان له، على ضرورة منع كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وبخاصة خلال أيام عيد الأضحى والتي قد يستغلها البعض في التعدي على الأراضى الزراعية.

وشّدد المحافظ على ضرورة تفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها، ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير حماية الأراضى بمديرية الزراعة وعرضه المهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة، حيث تضمن التقرير الإشارة إلى إزالة 16 حالة تعد "في المهد" على مساحة 16 قيراطًا بمركز الواسطى، وبالتنسيق بين الوحدة المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضى بمديرية الزراعة وإدارة الواسطى.

وشّدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أوحالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، مع استمراررفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم استغلال أيام العيد بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وكانت مديرية الزراعة قد أتمت استعداداتها ضمن خطة المحافظة الخاصة بعيد الأضحى المبارك، والتي تضمنت تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية برئاسة وكيل الوزارة متصلة بغرفةعمليات فرعية بإدارات الزراعة لمتابعة سير العمل ومواجهة أية تعديات على الأراضى الزراعية قد تحدث استغلالًا لأجازة العيد.
بعد إزالة 16 تعدٍ ببني سويف.. تحذيرات من استغلال أجازة العيد (صور)
بعد إزالة 16 تعدٍ ببني سويف.. تحذيرات من استغلال أجازة العيد (صور)
بعد إزالة 16 تعدٍ ببني سويف.. تحذيرات من استغلال أجازة العيد (صور)
بعد إزالة 16 تعدٍ ببني سويف.. تحذيرات من استغلال أجازة العيد (صور)
بعد إزالة 16 تعدٍ ببني سويف.. تحذيرات من استغلال أجازة العيد (صور)
بعد إزالة 16 تعدٍ ببني سويف.. تحذيرات من استغلال أجازة العيد (صور)
بعد إزالة 16 تعدٍ ببني سويف.. تحذيرات من استغلال أجازة العيد (صور)
بعد إزالة 16 تعدٍ ببني سويف.. تحذيرات من استغلال أجازة العيد (صور)

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