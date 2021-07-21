البرازيل تصعق الصين.. وتعادل أصحاب الضيافة فى افتتاح كرة القدم للسيدات بأوليمبياد طوكيو









افتتحت اليوم منافسات لعبة كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية والتى تقام بطوكيو فى الفترة من 23 وحتى 8 أغسطس المقبل حيث أقيمت 6 مباريات بالثلاث مجموعات.





بالمجموعة الأولى تمكن المنتخب البريطانى من تحقيق الفوز بثنائية نظيفة على حساب منتخب تشيلى أحرزتهما اللاعبة إلين وايت بيتنا بينما تعادل المستضيف منتخب اليابان أمام كندا بهدف لمثله حيث سجلت كريستين سينكلير هدف التقدم لكندا قبل أن يدرك المنتخب اليابانى التعادل قبل نهاية اللقاء بخمس دقائق بواسطة مانا إيوابوتشى ليتصدر منتخب بريطانيا المجموعة برصيد ثلاث نقاط ويليه كندا واليابان برصيد نقطة فيما يحتل منتخب تشيلى المركز الأخير دون رصيد من النقاط.





مباراتى المجموعة الثانية شهدت غزارة تهديفية غير مسبوقة حيث شهدت الجولة الأولى بالمجموعة إحراز 18 هدفا بعدما إكتسحت سيدات هولندا ممثلات إفريقيا منتخب زامبيا بنتيجة 10-3 حيث سجلت لهولندا اللاعبة فيفيان ميديما رباعية "سوبرهاتريك" بينما أضافت كلا من ليكى مارتينيز "هدفين" ، تشانسى ليكى فان دى سيندين ، جيل روود ، جينيث بيرنشتاين فيما أحرزت باربرا باندا ثلاثية منتخب زامبيا.





فيما حققت البرازيل فوزا كبيرا بخمسة أهداف دون مقابل أمام الصين حيث أحرزت الأهداف مارتا "هدفين" ، ديبانا دى أوليفيرا ، أندريسا ألفيز "ركلة جزاء" ، بياتريز لتقتسم البرازيل الصدارة مع المنتخب الهولندى برصيد 3 نقاط بينما حل المنتخب الصينى ثالثا والمنتخب الزامبى رابعا.





فى المجموعة الثالثة حققت السويد فوزا كبيرا على المنتخب الأمريكى بثلاثية نظيفة أحرزتها سينا بلاكستينيوس "هدفين" ، لبنا هورتيج فيما حققت سيدات أستراليا فوزا صعبا على جارتها نيوزيلندا بهدفين مقابل هدف حيث أحرزت لأستراليا تاميكا يالوب ، سامانتا كير فيما أحرزت جابى رينى هدف نيوزيلندا الوحيد لتقتسم السويد و أستراليا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط فبما حلت نيوزيلندا ثالثة و الولايات المتحدة الأمريكية رابعا دون رصيد.



