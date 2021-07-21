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صراع على اللقب.. ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز حتي الآن

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 04:25 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يتصدر أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا ومحمد شريف لاعب النادي الأهلي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة بينما الأهلي فى المركز الثانى وبفارق 10 نقاط ولكن مازال لديه 4 مباريات مؤجلة.

ترتيب هدافي الدوري المصري:-
أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 15 هدفا.
2- محمد شريف لاعب الأهلي 15 هدفا.
3- أشرف بن شرقي لاعب الزمالك 12 هدفا.
4- أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 11 هدفا.
5- عمر كمال عبدالواحد لاعب المصري 11 هدفا.
6- رامي صبري لاعب إنبي 10 أهداف.
7- مصطفى فتحي لاعب سموحة 10 أهداف

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