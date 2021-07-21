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عاجل..خروج ياسمين عبد العزيز من العناية المركزة

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 04:23 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشف وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز تطورات حالتها الصحية، وطمأن الجمهور عليها وذلك من خلال منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "عبد العزيز" قائلا: "الحمد لله خرجت من العنايه المركزه بفضل ربنا وكل الي بيحبوها بس مفيش زيارت".

وكشف وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز أمس عن تطورات حالتها الصحية وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "عبد العزيز" قائلا: "الحمد لله احسن كتير من امبارح ❤🙏" ليتفاعل معه الجمهور من خلال خاصية التعليقات متمنيين من الله الشفاء لياسمين عبد العزيز.



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