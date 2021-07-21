قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

يستعد منتخب مصر الأولمبي بقيادة المدرب المخضرم شوقي غريب لمواجهة المنتخب الإسباني في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو.

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد إسبانيا

و تنطلق فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس من العام الجاري 2021، حيث تبدأ الجولة الأولى بدور المجموعات أيام 22 و 25 و 28 من شهر يوليو.

و من المقرر أن تُقام مواجهة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب إسبانيا الأولمبي في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم 22 يوليو 2021 بتوقيت القاهرة.

و تنقل مواجهة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب إسبانيا الأولمبي بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دورة الألعاب الأولمبية حصريا عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية.

من جانبه أعلنت إدارة قنوات بي إن سبورتس القطرية نقل مواجهة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب إسبانيا الأولمبي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية عبر (بي إن سبورتس المفتوحة).