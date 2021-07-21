Advertisements

إيفرتون يحسم ثاني صفقاته الصيفية

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلن نادي إيفرتون الانجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع أندروس تاونسند لمدة عامين بعد انتهاء عقد  الجناح مع ناديه السابق كريستال بالاس بينما وقع الحارس المخضرم أسمير بيغوفيتش على عقد مبدئي لعام واحد.

ولعب تاونسند مع فرق توتنهام هوتسبير وكوينز بارك رينجرز ونيوكاسل يونايتد. 

 

وقضى لاعب منتخب إنكلترا السابق خمسة مواسم مع بالاس وهو أول صفقة يبرمها إيفرتون تحت قيادة المدرب رفائيل بينيتز. 

 

وقال تاونسند البالغ عمره 30 عاماً لموقع إيفرتون على الانترنت "إيفرتون من الأندية الكبيرة في عالم كرة القدم ولديه طموحات هائلة للموسم المقبل. لم أتردد لحظة واحدة في قبول هذا العرض". 

 

وتابع "رفائيل بينيتيز مدرب صاحب خبرة كبيرة. يبذل مجهوداً كبيراً في الجانب الخططي في الملعب ولا يترك أي صغيرة أو كبيرة دون تغيير. إنه مدرب عظيم ويتحدث إليك دائماً. أثق أنه سيحقق نجاحاً كبيراً مع الفريق". 

 

وقال إيفرتون إن عقد بيغوفيتش يتضمن بنداً يسمح بالتمديد لعام آخر. 

 

وأصبح بيغوفيتش لاعباً حراً بعد انتهاء عقده مع بورنموث المنافس في الدرجة الثانية. 

 

وفاز الحارس البالغ عمره 34 عاما بلقب الدوري الممتاز مع تشيلسي في موسم 2016-2017. 

 

وقال بيغوفيتش "طموحي مساعدة هذا النادي على الوصول إلى المكانة التي يستحقها. نرغب في المنافسة على المراكز المؤهلة للعب في أوروبا وأيضا على الألقاب وأن نكون ضمن فرق المقدمة في الدوري". 

 

واحتل إيفرتون المركز العاشر الموسم الماضي وسيستهل مشواره في الموسم الجديد على ملعبه أمام ساوثامبتون في 14 آب/اغسطس.

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عملاق الدوري الايطالي يطلب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 19 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مصر تعرب عن قلقها لتغيير وضعية فاروشا بقبرص

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بيان عاجل من وزارة الخارجية

منذ أقل من ساعتين

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. انهيار سد كبير في مدينة تشنغتشو الصينية

منذ حوالي 18 ساعة

صراع على اللقب.. ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز حتي الآن

منذ أقل من ساعة

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات نارية للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة العالمية" تحذر من احتمال ظهور متغيرات أكثر خطورة لكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك في الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

04:29 م

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

02:30 م

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

07:51 ص

بيان عاجل من وزارة الخارجية

03:34 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان