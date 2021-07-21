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حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 22/7/2021 ثالث أيام عيد الأضحى في محافظات ومدن مصر

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 04:22 م
حالة الطقس - صورة أرشيفية
حالة الطقس - صورة أرشيفية
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 22 يوليو 2021 في مدن ومحافظات مصر، وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 22/7/2021 ثالث أيام عيد الأضحى في مدن ومحافظات مصر.

حالة الطقس غدا الخميس في مصر

قالت الأرصاد، إن طقس الغد حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويعمل ارتفاع نسب الرطوبة على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

وتابعت "الأرصاد"، أنه يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

كما أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد في مدن "حلايب، شلاتين، أبوسمبل" على فترات متقطعة.


وعن حالة البحر المتوسط، ستكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا الخميس في مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 36 24

الإسكندرية 30 23

وادي النطرون 35 24

طنطا 36 24

شبين الكوم 36 24

دمنهور 33 24

بلطيم 32 23

مطروح 30 23

السلوم 30 23

سيوة 36 23

بورسعيد 32 24

دمياط 31 23

الزقازيق 36 24

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 24

العريش 31 24

رفح 30 23

رأس سدر 35 25

نخل 34 19

نويبع 37 28

طابا 36 23

كاترين 32 21

الطور 37 25

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 28

مرسى علم 38 27

الفيوم 36 24

بني سويف 36 25

المنيا 37 25

أسيوط 38 26

سوهاج 38 26

قنا 39 27

الأقصر 40 27

أسوان 42 28

إدفو 43 29

أبو سمبل 42 29

الوادي الجديد 41 27

شلاتين 39 27

أبو رماد 38 26

حلايب 36 28

رأس حدربة 35 28

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 22/7/2021 ثالث أيام عيد الأضحى في محافظات ومدن مصر

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