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بإطلالة كلاسيكية..سميرة سعيد تتألق من تصوير "Mon Cheri" (صور)
الأربعاء 21/يوليو/2021 - 04:35 م
مي مرسي
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شاركت الديفا سميرة سعيد عدد من صور، أغينتها الجديدة "مون شيري"، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت "سعيد" بإطلالة كلاسيكية قديمة،حيث ارتدت فستان أنيق وقفاز، وعبر الجمهور عن إعجابهم بها من خلال خاصية التعليقات.
وحققت الديفا سميرة سعيد، من خلال أحدث أغنياتها التي تحمل اسم «مون شيرى» والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، مليون مشاهدة على موقع يوتيوب في 7 ساعات فقط، بعد أن تداولها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
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