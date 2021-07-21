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بإطلالة كلاسيكية..سميرة سعيد تتألق من تصوير "Mon Cheri" (صور)

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 04:35 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الديفا سميرة سعيد عدد من صور، أغينتها الجديدة "مون شيري"، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت "سعيد" بإطلالة كلاسيكية قديمة،حيث ارتدت فستان أنيق وقفاز، وعبر الجمهور عن إعجابهم بها من خلال خاصية التعليقات.

وحققت الديفا سميرة سعيد، من خلال أحدث أغنياتها التي تحمل اسم «مون شيرى» والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، مليون مشاهدة على موقع يوتيوب في 7 ساعات فقط، بعد أن تداولها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

بإطلالة كلاسيكية..سميرة سعيد تتألق من تصوير "Mon Cheri" (صور)
بإطلالة كلاسيكية..سميرة سعيد تتألق من تصوير "Mon Cheri" (صور)
بإطلالة كلاسيكية..سميرة سعيد تتألق من تصوير "Mon Cheri" (صور)
بإطلالة كلاسيكية..سميرة سعيد تتألق من تصوير "Mon Cheri" (صور)

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محمد رشيدي يتعاقد مع "الديفا" في اعمالها القادمة من ألبوم "سميرة ٢٠٢١" ويستعد لطرح كليب "مون شيري"

في هذا الموعد..سميرة سعيد تطرح أغنيتها الجديدة "Mon Chéri"

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