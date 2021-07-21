تعرف على مواعيد مباريات الأهلي الـ5 المقبلة في الدوري المصري

يستعد فريق الأهلي الأول لكرة القدم، لمبارياته المقبلة الهامة في الدوري المصري الممتاز، بعد الانتهاء من المشوار الإفريقي، وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ويسعى الأهلي إلى حصد نقاطه كاملة خلال المباريات المقبلة في الدوري، لملاحقة الزمالك الذي يتصدر جدول الترتيب.

ويستعرض " الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الأهلي الـ5 المقبلة في الدوري:

1- الأهلي ضد البنك الأهلي، يوم الخميس 22 يوليو، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

2- الأهلي ضد الإنتاج الحربي، يوم الأحد 25 يوليو، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

3- الأهلي ضد أسوان، يوم الخميس 29 يوليو، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

4- الأهلي ضد الإسماعيلي، يوم الإثنين 9 أغسطس، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

5- الأهلي ضد إنبي، يوم الخميس 12 أغسطس، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 51 نقطة، بعد أن خاض 23 مباراة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الأول برصيد 61 نقطة، بعدما لعب 27 مباراة.