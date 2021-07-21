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كارتيرون يؤجل ملف الراحلين عن الزمالك لنهاية الموسم

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
على خلاف
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استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على تأجيل حسم ملف الراحلين عن الفريق حتى نهاية الموسم الجارى.

 

ملف الراحلين عن الزمالك

 

و يرغب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في فرض حالة من

 التركيز على المنافسات القوية التى تنتظر الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك سواء فى بطولتى الدورى الممتاز أو كأس مصر.

 

و ينافس الفارس الأبيض بقوة على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، الذى يتصدر جدول ترتيبه برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالها الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهُزم فى مباراتين.

 

من جانبه أكد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون للاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض أن كل المباريات المقبلة بالدوري المصري بمثابة لقاءات الكأس، خاصة فى ظل المنافسة مع الأهلى، الذى يحتل المركز الثانى برصيد 51 نقطة، إلا أن الأخير خاض 23 مباراة حتى الآن، وتتبقى له 5 مباريات مؤجلة.

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