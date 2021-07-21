خارج ريال مدريد.. رونالدو يكشف عن أصعب لحظة في مسيرته الكروية

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، عن أصعب اللحظات في مسيرته الرياضية.

واعتبر رونالدو أن أصعب اللحظات كانت في بداية مسيرته عندما انتقل إلى فريق سبورتنيغ لشبونة في سن مبكرة.

ونقل موقع "دوغوت – Dugout" عن رونالدو قوله: "عندما ودعني أفراد عائلتي، كانوا يرتدون نظارات داكنة، لكنني رأيت الدموع تنهمر من عيونهم. ذهبت إلى الطائرة مع هذا المشهد أمام عيني. كانت أصعب لحظة في مسيرتي. أنا بكيت. عائلتي بقيت في ماديرا".

يذكر أن كريستيانو رونالدو (36 عاما) غادر البرتغال في عام 2003 ليبدأ كتابة التاريخ بأحرف من ذهب عندما انتقل إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومن هناك إلى ريال مدريد، ويلعب حاليا مع يوفنتوس الإيطالي.