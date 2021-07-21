مجازر قنا تستقبل 354 رأس ماشية لذبحها بالمجان

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، استمرار استقبال مجازر قنا الحكومية المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.



وأضاف "الداودى" أن مديرية الطب البيطري تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل المجازر بالتباعد والنظافة قبل وبعد الذبح، بالإضافة إلى توفير أماكن انتظار للمواطنين حتى الانتهاء من أعمال ذبح الأضاحي الخاصة بهم، مشيرا إلى تواجد أطباء بيطريين للكشف الظاهري على الأضحية قبل عملية الذبح، للتأكد من سلامتها صحيا، وخلوها من العيوب والأمراض، لافتا أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المجازر على مستوى مراكز المحافظة، بالإضافة إلى منع الإجازات بجميع الإدارات البيطرية والمجازر، وتشكيل غرف علميات بالإدارات المختلفة متصلة بالغرفة المركزية بالمديرية، لاستقبال كافة الشكاوى وسرعة العمل على حلها، وتقديم الدعم للمجازر في حال الزحام.



ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا انه تم تخصيص عدد 16 مجزر حكومي على مستوى المحافظة، وتم ذبح 354 أضحية حتى صباح اليوم، ولا تزال المجازر مفتوحة أمام المواطنين بانتهاء آخر ذبيحة، موجها بضرورة تنظيم دخول الأضاحي، والالتزام بالضوابط والإجراءات الوقائية والاحترازية.