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القوات البحرية تنقذ يخت شراعى سويسري يستقله 10 سائحين

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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أنقذت عناصر القوات البحرية بالأسطول الجنوبى طاقم يخت شراعي جنح على الشعاب المرجانية في مضيق تيران بخليج العقبة فجر اليوم الأربعاء الموافق 2172121.

وجاء ذلك في إطار جهود القوات المسلحة فى دعم أعمال البحث والإنقاذ، حيث وردت إشارة الاستغاثة من اليخت الذي يحمل الجنسية السويسرية وعلى متنه 10 أفراد "4 فرنسيين - ۲ سويسريين - وأسبانى - ودنماركى - وانجليزي - واسترالي).

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