نانسي عجرم تشوق جمهورها لأغنية جديدة لها





وكتبت "عجرم" قائله: "سلامات الجمعة 23-7-2021"، وعبر الجمهور عن انتظارهم للأغنية من خلال خاصية التعليقات.





أغنية “سلامات” ‎‎كلمات: شادي نور، و‎ألحان: محمد يحيى، و‎توزيع: هادي شرارة.





وكانت نانسي عجرم قد طرحت مؤخرا ألبوم جديد يحمل اسم "نانسي 10"، وحقق الألبوم نجاحا كبيرا فور طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" كما أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي.





شوقت الفنانة نانسي عجرم جمهورها لأغنية جديدة لها، وذلك من خلال مقطع فيديو شاركته عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".