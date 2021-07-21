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متحدث الإنتاج الحربى: نسبة الاستجابة لشكاوى المواطنين والرد عليها ٩٧٪

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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تواصلت الفجر مع " محمد بكر" المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي والمستشار الإعلامي للوزير، لنقل مجموعة من الشكاوي الخاصة بعدد من المواطنين، الذين صادفتهم مشكلات مع عدد من الأجهزة المنزلية التي قاموا بشرائها من مختلف المعارض.

وعلى الفور استجاب متحدث الإنتاج الحربي،  وتواصل معنا تليفونيا لمعرفة سبب الشكوى فأخبرناه أن مواطن اشتري جهازا كهربائيا منزليا من معرض للإنتاج الحربي ويواجه مشكلة في استبداله، فأكد أنه سيقوم بفحص الشكوى وطلب اسم ورقم العميل لعمل الإجراءات اللازمة وأكد لنا أنه سيتواصل مع المعرض الذي قام العميل من الشراء منه وإذا كان هناك عيوب في تصنيع المنتج ستقوم الوزارة بتغييره للعميل فورا، مشيرا إلى أن رضاء العميل هي الأولوية المطلقة للوزارة والعاملين فيها.

وأشار "محمد بكر" المتحدث الرسمي للإنتاج الحربي، أن الوزارة تتعامل مع كافة الشكاوى المرسلة والخطابات بجدية تامة ووصلت نسبة استجابة الوزارة الشكاوي والرد عليها لما يزيد عن ٩٧٪، مؤكدا أن الوزارة تسعى بكافة فروعها لتقديم خدمة متميزة للمواطن المصري.

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