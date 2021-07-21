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شاهد.. خراريج في كبد حيواني والطب البيطري يأمر بإعدامه (فيديو وصور)
الأربعاء 21/يوليو/2021 - 05:00 م
محمد كشك
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تجولت الفجر داخل مجزر المنصورة الجديد، في قرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا، بمحافظة الدقهلية، خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، لمتابعة إجراءات ذبح الأضاحي.
ورصدت عدسة الفجر، استئصال كبد ضاني من إحدى الذبائح، وإعدامه لوجود مجموعة كبيرة من الخراريج به، ما يعني إصابته بطفيليات، ويحذر تناوله.
وأوضح الدكتور محمد عرابي، وكيل إدارة المجزر، أنه أثناء توقيع الكشف الطبي على إحدى الذبائح بعد انتهاء أعمال الذبح والتشفية، تبين وجود طفيليات وخراريج في الكبد.
وأضاف أنه تم استئصال الجزء المصاب تمهيدًا لإعدامه، كما تم توقيع الكشف مرة أخرى على باقي أجزاء الذبيحة، للتأكد من عدم انتشار الطفيليات.
وأكد عرابي، أن الكبد والكلى والقلب والفشة، من الأعضاء التي يتم توقيع الكشف عليهم بدقة عقب الذبح، للتأكد من سلامة الذبيحة، وفي حال العثور على أي مظاهر مرضية، يتم إعدام الجزء المصاب، أو إعدام الذبيحة بأكملها إذا لزم الأمر.
وأشار إلى أن ذلك من أهم مميزات المجازر، وهو الكشف على الذبيحة أكثر من مرة، لضمان سلامة اللحوم، وإخراج منتج سليم 100%، وآمن على صحة المستهلك.
ورصدت عدسة الفجر، استئصال كبد ضاني من إحدى الذبائح، وإعدامه لوجود مجموعة كبيرة من الخراريج به، ما يعني إصابته بطفيليات، ويحذر تناوله.
وأوضح الدكتور محمد عرابي، وكيل إدارة المجزر، أنه أثناء توقيع الكشف الطبي على إحدى الذبائح بعد انتهاء أعمال الذبح والتشفية، تبين وجود طفيليات وخراريج في الكبد.
وأضاف أنه تم استئصال الجزء المصاب تمهيدًا لإعدامه، كما تم توقيع الكشف مرة أخرى على باقي أجزاء الذبيحة، للتأكد من عدم انتشار الطفيليات.
وأكد عرابي، أن الكبد والكلى والقلب والفشة، من الأعضاء التي يتم توقيع الكشف عليهم بدقة عقب الذبح، للتأكد من سلامة الذبيحة، وفي حال العثور على أي مظاهر مرضية، يتم إعدام الجزء المصاب، أو إعدام الذبيحة بأكملها إذا لزم الأمر.
وأشار إلى أن ذلك من أهم مميزات المجازر، وهو الكشف على الذبيحة أكثر من مرة، لضمان سلامة اللحوم، وإخراج منتج سليم 100%، وآمن على صحة المستهلك.
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