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شاهد.. خراريج في كبد حيواني والطب البيطري يأمر بإعدامه (فيديو وصور)

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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تجولت الفجر داخل مجزر المنصورة الجديد، في قرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا، بمحافظة الدقهلية، خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، لمتابعة إجراءات ذبح الأضاحي.

ورصدت عدسة الفجر، استئصال كبد ضاني من إحدى الذبائح، وإعدامه لوجود مجموعة كبيرة من الخراريج به، ما يعني إصابته بطفيليات، ويحذر تناوله.

وأوضح الدكتور محمد عرابي، وكيل إدارة المجزر، أنه أثناء توقيع الكشف الطبي على إحدى الذبائح بعد انتهاء أعمال الذبح والتشفية، تبين وجود طفيليات وخراريج في الكبد.

وأضاف أنه تم استئصال الجزء المصاب تمهيدًا لإعدامه، كما تم توقيع الكشف مرة أخرى على باقي أجزاء الذبيحة، للتأكد من عدم انتشار الطفيليات.

وأكد عرابي، أن الكبد والكلى والقلب والفشة، من الأعضاء التي يتم توقيع الكشف عليهم بدقة عقب الذبح، للتأكد من سلامة الذبيحة، وفي حال العثور على أي مظاهر مرضية، يتم إعدام الجزء المصاب، أو إعدام الذبيحة بأكملها إذا لزم الأمر.

وأشار إلى أن ذلك من أهم مميزات المجازر، وهو الكشف على الذبيحة أكثر من مرة، لضمان سلامة اللحوم، وإخراج منتج سليم 100%، وآمن على صحة المستهلك.

شاهد.. خراريج في كبد حيواني والطب البيطري يأمر بإعدامه (فيديو وصور)
شاهد.. خراريج في كبد حيواني والطب البيطري يأمر بإعدامه (فيديو وصور)
شاهد.. خراريج في كبد حيواني والطب البيطري يأمر بإعدامه (فيديو وصور)
شاهد.. خراريج في كبد حيواني والطب البيطري يأمر بإعدامه (فيديو وصور)
شاهد.. خراريج في كبد حيواني والطب البيطري يأمر بإعدامه (فيديو وصور)
شاهد.. خراريج في كبد حيواني والطب البيطري يأمر بإعدامه (فيديو وصور)
شاهد.. خراريج في كبد حيواني والطب البيطري يأمر بإعدامه (فيديو وصور)
شاهد.. خراريج في كبد حيواني والطب البيطري يأمر بإعدامه (فيديو وصور)
شاهد.. خراريج في كبد حيواني والطب البيطري يأمر بإعدامه (فيديو وصور)
شاهد.. خراريج في كبد حيواني والطب البيطري يأمر بإعدامه (فيديو وصور)

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