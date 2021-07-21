متتخب مصر الأولمبي .. موعد مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو 2020 وتردد القنوات المجانية الناقلة

اعتلى منتخب مص الأولمبي قائمة الأكثر بحثًا على محرك "جوجل"، حيث سيخوض متتخب مصر الأولمبي أولى مبارياته في أولمبياد طوكيو 2021، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية موعد مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو 2020 و تردد القنوات المجانية الناقلة.





موعد مباراة متتخب مصر الأولمبي





يخوض منتخب مصر الأولمبي أولى مبارياته في أولمبياد طوكيو 2020 ضد منتخب إسبانيا، ضمن المجموعة الثالثة غدًا الخميس الموافق 22/7/2021 في الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.





تردد القنوات المجانية الناقلة لمنتخب مصر الأولمبي

من المقرر أن يتم نقل فعاليات أوليمبياد طوكيو 2020 بما فيها مباريات منتخب مصر لكرة القدم عبر شبكة قنوات بين سبورت .

كما أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت عن إذاعة مباراة مصر وإسبانيا عبر قناة بي ان سبورت المفتوحة.

تردد bein sports القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو 2021

التردد: 11052 القمر الصناعي القناة: نايل سات معامل الترميز: 27500. معدل تصحيح الخطأ:3/4







قائمة منتخب مصر الأولمبي المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020





كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أعلن عن القائمة المشاركة في أوليمبياد طوكيو وشهدت تواجد الثلاثي الكبار (محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود الونش).





حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد .





خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان - أسامة جلال- كريم العراقي.





خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر .





خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي .



