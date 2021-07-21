17 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد





ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 17 سفينة خلال عمليات التداول.





وأضافت أن ميناء شرق بورسعيد شهد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 ، ويتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن.





وأوضح البيان أن ميناء غرب بورسعيد شهد دخول سفينة حاويات كما يتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.





وأشار البيان إلى أن موانئ بورسعيد أكدت أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .