Advertisements

17 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
Advertisements

ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 17 سفينة خلال عمليات التداول.

وأضافت أن ميناء شرق بورسعيد شهد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 ، ويتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن.

وأوضح البيان أن ميناء غرب بورسعيد شهد دخول سفينة حاويات كما يتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.

وأشار البيان إلى أن موانئ بورسعيد أكدت أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصر تعرب عن قلقها لتغيير وضعية فاروشا بقبرص

منذ ساعتين و 24 دقيقة

صراع على اللقب.. ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز حتي الآن

منذ أقل من ساعة

"الصحة العالمية" تحذر من احتمال ظهور متغيرات أكثر خطورة لكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من وزارة الخارجية

منذ أقل من ساعتين

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك في الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. عملاق الدوري الايطالي يطلب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين و 49 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. انهيار سد كبير في مدينة تشنغتشو الصينية

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات نارية للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

04:29 م

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

02:30 م

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

07:51 ص

بيان عاجل من وزارة الخارجية

03:34 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان