"تحت الرعاية الشديدة"..أول تعليق لـ العوضي عقب خروج زوجته من العناية المركزة



وكتب "العوضي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله ياسمين خرجت من الرعايه المركزه لكن تعليمات الاطباء المعالجين ممنوع الزياره تماما لمدة اسبوعين خوفا عليها حيث ان الحاله تحت الرعايه الطبيه الشديده ... حتي استقرار الحاله... اعتذر لكم عن عدم ردي لكن اعذروني غصب عني

شكرا ليكم كلكم علي دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبه وحبكم ليها ..... ادعولها ربنا يكملها علي خير وتقوم بالسلامة".

ودعى عدد كبير من نجوم الفن للفنانة ياسمين عبد العزيز بالشفاء و ذلك من خلال حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي جمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي.