Advertisements

تداول 19 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 06:13 م
بوابة الفجر
Advertisements

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط , أنه تم خلال ال`24 ساعة الماضية تداول 19 سفينة حاويات وبضائع عامة. 

وأضاف  أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 6841 طنا, شملت 6241 طن فوسفات و600 طن رمل, بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 12 ألفا و834 طنا شملت 2000 طن خردة, و1000 طن ذرة و1335 طن فول و669 طن عدس و8730 طن زيت طعام.
 
وأوضح البيان أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 57 حاوية مكافئة شملت خضراوات (بقدونس) وحاصلات زراعية (أعشاب وبرسيم حجازي) وفواكه (عنب) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وأمريكا وسنغافورة.. بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 215 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1092 حاوية مكافئة. 

وأشار البيان إلى أن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص وصل إلى 25 ألفا و14 طنا, بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 503 شاحنات.

أخبار تهمك

"الصحة العالمية" تحذر من احتمال ظهور متغيرات أكثر خطورة لكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. عملاق الدوري الايطالي يطلب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انهيار سد كبير في مدينة تشنغتشو الصينية

منذ حوالي 18 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك في الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية

منذ حوالي 6 ساعات

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مصر تعرب عن قلقها لتغيير وضعية فاروشا بقبرص

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات نارية للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

صراع على اللقب.. ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز حتي الآن

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

منذ حوالي 5 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من وزارة الخارجية

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

04:29 م

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

02:30 م

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

07:51 ص

بيان عاجل من وزارة الخارجية

03:34 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان