تداول 19 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط





ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط , أنه تم خلال ال`24 ساعة الماضية تداول 19 سفينة حاويات وبضائع عامة.





وأضاف أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 6841 طنا, شملت 6241 طن فوسفات و600 طن رمل, بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 12 ألفا و834 طنا شملت 2000 طن خردة, و1000 طن ذرة و1335 طن فول و669 طن عدس و8730 طن زيت طعام.

وأوضح البيان أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 57 حاوية مكافئة شملت خضراوات (بقدونس) وحاصلات زراعية (أعشاب وبرسيم حجازي) وفواكه (عنب) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وأمريكا وسنغافورة.. بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 215 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1092 حاوية مكافئة.





وأشار البيان إلى أن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص وصل إلى 25 ألفا و14 طنا, بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 503 شاحنات.