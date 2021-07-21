ننشر موعد مؤتمر "Galaxy Unpacked" للكشف عن هواتف سامسونج الجديدة

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنبوية عن موعد مؤتمرها الافتراضي، حيث تم تحديده في 11 أغسطس المقبل للكشف عن أحدث أجهزة جالكسي، وسيكون مؤتمر Galaxy Unpacked الساعة 4:00 مساءً بتوقيتالقاهرة.





وتقوم سامسونج بالعادة بالكشف عن سلسلة هواتف نوت في شهر أغسطس من كل عام، لكن هذه المرة سيخلو المؤتمر من هذه السلسلة بعد تعليق إطلاق الهاتف لهذا العام، لإطلاق مجموعة من الهواتف القابلة للطي بجانب ساعة Galaxy Watch 3 التي أعلنت الشركة عن نيتها الكشف عنها في مؤتمر Galaxy Unpacked عندما أعلنت عن نظام One UI Watch للساعات الذكية بالتعاون مع جوجل قبل نحو شهر من الآن.





ويعود السبب خلف استغناء سامسونج عن سلسلة نوت هذا العام لضعف الامداد العالمي لصناعة المعالجات وأشباه الموصلات ما يجعل إمكانية طرح سلسلة رائدة بجانب مجموعة هواتف قابلة للطي أمرًا صعبًا، ما رجح كفة الهواتف القابلة للطي لتركز عليها الشركة هذا العام خاصة مع سيطرتها على هذا السوق وتعويلها على نجاحها لتحقيق دخل وأرباح أكثر.





كما أن إطلاق هاتف S21 Ultra مع دعم القلم الذكي S Pen ساهم كذلك في تعزيز قرار الاستغناء عن سلسلة نوت لهذا العام على الأقل.



