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خرجوا للتنزه فماتوا.. وفاة ربة منزل وطفلتها غرقا بركن فاروق
الأربعاء 21/يوليو/2021 - 05:19 م
داليا عادل
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حققت نيابة حلوان في واقعة وفاة ربة منزل وطفلتها لقوا مصرعهم غرقًا في النيل، وطالبت بإرسال بيان بالصفة التشريحية للحالتين للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، للتصريح بالدفن عقب ذلك.
وكشفت التحقيقات أن الضحية تبلغ من العمر 35 سنة، وقد لقت مصرعها غرقًا وطفلتها بمنطقة ركن فاروق في كورنيش حلوان، حال قيامهما بغسل أيديهم في مياه النيل، بعد تناولهما وجبة غداء مع أسرتهم.
ووردت إشارة لقسم شرطة حلوان، من غرفة الإنقاذ النهري، مفادها انتشال جثتي لربة منزل وطفلتها، تعرضا للغرق بكورنيش النيل بمنطقة ركن فاروق، دائرة القسم، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثث الضحايا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
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