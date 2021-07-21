سمارت تنشر صورة تشويقية لسيارة كروس أوفر كهربائية جديدة

نشرت شركة سمارت صور تشويقية لسيارة كروس أوفر كهربائية جديدة من الشركة.





ستصل الكروس أوفر لتعطي لمحة حول المنحنى الجديد لسيارات سمارت بما في ذلك السوق المستهدف، والتصاميم والتقنيات، مع ذلك فإن هذه السيارة الاختبارية لا تلمح لمنتج فعلي.



