Advertisements

التايم الأمريكية تختار القاهرة من أفضل الوجهات السياحية عام ٢٠٢١م.

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 05:17 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
اختارت مجلة التايم الأمريكية، في تصنيفها السنوي، مدينة القاهرة لتكون ضمن قائمة أفضل ١٠٠ وجهة استثنائية في العالم لعام ٢٠٢١ تدعو العالم لزيارتها، والتي شملت عدد من مدن العالم منها مدن كل من أثينا في اليونان، وبرلين في ألمانيا، وكان في فرنسا، ولاس فيجاس في أمريكا، ومدريد في أسبانيا وغيرهم. 

ووفقًا لهذا التصنيف، جاء اختيار مدينة القاهرة بسبب بناء المتحف المصري الكبير والذي ينتظر العالم افتتاحه  قريباً، بالإضافة إلى إقامة ممشى أهل مصر على كورنيش النيل وعدد من فنادق الضيافة رفيعة المستوي. 

ووقع اختيار مجلة التايم على قائمة هذه الأماكن بناء علي ترشيحات من مراسلي المجلة من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على أولئك الذين يقدمون تجارب جديدة ومثيرة. 

وتعتبر هذه هي السنة الثالثة التي تقوم فيها المجلة بإعداد قائمة لأفضل الأماكن في العالم والتي قامت بها المجلة تكريماً للقائمين على صناعة السياحة والسفر والذين استطاعوا وسط ظروف استثنائية التكيف والبناء والابتكار، بالاضافة الى تسليط الضوء على الإبداع والتنشيط والترويج للوجهات في جميع أنحاء العالم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والاثار مصر ضبط قضايا اثار الاثار

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك في الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي الـ5 المقبلة في الدوري المصري

منذ 34 دقيقة

توجيه عاجل من وزارة البيئة بشأن التلوث الزيتي بشاطئ المناخ ببورسعيد

منذ 8 دقائق

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

منذ حوالي 10 ساعات

بكلمات قوية.. ألابا يعلق على خلافة راموس في ريال مدريد

منذ 34 دقيقة

"الصحة العالمية" تحذر من احتمال ظهور متغيرات أكثر خطورة لكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. عملاق الدوري الايطالي يطلب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات نارية للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 20 ساعة

بيان عاجل من وزارة الخارجية

منذ ساعتين

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ حوالي 23 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

"المسلماني": مجلة التايم الأمريكية اختارت "مينا هاوس" كأجمل فنادق العالم لهذا السبب

تيريس إيليس روز تزين غلاف مجلة "INstyle" في عددها الجديد

فنادق مصرية في قائمة أفضل ٢٥ فندق على مستوى العالم

بعد اختيار مجلة التايم.. "السياحة": مصر أصبحت تتصدر عناوين الصحف العالمية

وزيرة السياحة تعيد نشر مقال مجلة Conde Nast Traveller السياحية الذي اختار مصر ضمن أفضل المقاصد

الصحافة العالمية تضع مصر ضمن الأفضل سياحيا في 2020

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:29 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

12:00 م

توجيه عاجل من وزارة البيئة بشأن التلوث الزيتي بشاطئ المناخ ببورسعيد

05:26 م

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

02:30 م

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

07:51 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان