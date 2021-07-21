جالاتا سراي وايندهوفن في دوري ابطال اوروبا.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة

ننشر لكم متابعي موقع "الفجر" الإلكتروني، موعد مباراة جالاتا سراي وايندهوفن دوري ابطال اوروبا والقنوات الناقلة، حيث يحل فريق جالاتا سراي التركي المحترف في صفوفه مصطفى محمد، ضيفا على نظيره فريق آيندهوفن الهولندي، وساء اليوم الأربعاء الموافق 21 يوليو 2021، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم "الشامبيونزليج" لنسخة الموسم الجديد 2021-2022، في لقاء الذهاب المقرر له في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب فيليبس، معقل الفريق الهولندي.





موعد مباراة جالاتا سراي وايندهوفن





موعد مباراة جالاتا سراي وايندهوفن ستكون اليوم الأربعاء الموافق 21/7/2021، في تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة 10 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة 11 مساءًا بتوقيت الإمارات.









ويظهر مصطفى محمد في مباراة اليوم مع فريقه التركي جالاتا سراي ، وذلك لأول مرة في تاريخه، لاسيما أنه الموسم الأول الذي يخوض فيه بطولة دوري الأبطال رفقة جالاتا سراي، الذي احتل وصافة الدوري التركي في الموسم الماضي، ما منحه فرصة المشاركة في الشامبيونزليج، ليحقق اللاعب المصري حلمه بالظهور الأوروبي الليلة بعد رحيله عن نادي الزمالك معارا لمدة موسم ونصف، فضلا عن تواجده في قائمة الفريق التي أعلن عنها فاتح تريم، المدير الفني للفريق.





مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي

ويتطلع مصطفى محمد لتسجيل أول أهدافه الأوروبية في مباراة الليلة مع جالاتا سراي على أمل تقديم مستوى مميز في بداية مشواره الأوروبي والسير على غرار مواطنه محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى بطولة دوري الأبطال، وذلك بعدما أثبت كفاءته في بطولة الدوري التركي، منذ انضمامه للفريق في الموسم الماضي، بتسجيله للعديد من الأهداف والظهور بمستوى قوي.









القنوات الناقلة لمباراة جالاتا سراي وايندهوفن

ومن المقرر نقل مباراة جالاتا سراي ووايندهوفن عبر قناة أون تايم سبورتس، حيث تقدم القناة استديو تحليلي قبل المباراة بساعة كاملة ويستمر الاستديو بعد انتهاء المباراة المرتقبة لمدة ساعة أيضا.



