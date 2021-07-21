Advertisements

جالاتا سراي وايندهوفن في دوري ابطال اوروبا.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 05:24 م
جالاتا سراي
جالاتا سراي
Advertisements

جالاتا سراي وايندهوفن في دوري ابطال اوروبا.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة


ننشر لكم متابعي موقع "الفجر" الإلكتروني، موعد مباراة جالاتا سراي وايندهوفن دوري ابطال اوروبا والقنوات الناقلة، حيث يحل فريق جالاتا سراي التركي المحترف في صفوفه مصطفى محمد، ضيفا على نظيره فريق آيندهوفن الهولندي، وساء اليوم الأربعاء الموافق 21 يوليو 2021، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم "الشامبيونزليج" لنسخة الموسم الجديد 2021-2022، في لقاء الذهاب المقرر له في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب فيليبس، معقل الفريق الهولندي.

موعد مباراة جالاتا سراي وايندهوفن 

موعد مباراة جالاتا سراي وايندهوفن ستكون اليوم الأربعاء الموافق 21/7/2021، في تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة 10 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة 11 مساءًا بتوقيت الإمارات.

جالاتا سراي يسقط أمام الانيا سبور.. ومصطفى محمد يسجل هدفه الثالث | المصري اليوم

ويظهر مصطفى محمد في مباراة اليوم مع فريقه التركي جالاتا سراي، وذلك لأول مرة في تاريخه، لاسيما أنه الموسم الأول الذي يخوض فيه بطولة دوري الأبطال رفقة جالاتا سراي، الذي احتل وصافة الدوري التركي في الموسم الماضي، ما منحه فرصة المشاركة في الشامبيونزليج، ليحقق اللاعب المصري حلمه بالظهور الأوروبي الليلة بعد رحيله عن نادي الزمالك معارا لمدة موسم ونصف، فضلا عن تواجده في قائمة الفريق التي أعلن عنها فاتح تريم، المدير الفني للفريق.

مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي
ويتطلع مصطفى محمد لتسجيل أول أهدافه الأوروبية في مباراة الليلة مع جالاتا سراي على أمل تقديم مستوى مميز في بداية مشواره الأوروبي والسير على غرار مواطنه محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى بطولة دوري الأبطال، وذلك بعدما أثبت كفاءته في بطولة الدوري التركي، منذ انضمامه للفريق في الموسم الماضي، بتسجيله للعديد من الأهداف والظهور بمستوى قوي.

قناة مصرية تنقل مباراة جالاتا سراي الأولى بدوري أبطال أوروبا | أهل مصر

القنوات الناقلة لمباراة جالاتا سراي وايندهوفن
ومن المقرر نقل مباراة جالاتا سراي ووايندهوفن عبر قناة أون تايم سبورتس، حيث تقدم القناة استديو تحليلي قبل المباراة بساعة كاملة ويستمر الاستديو بعد انتهاء المباراة المرتقبة لمدة ساعة أيضا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري ابطال اوروبا جالاتا سراي واندهوفين جالاتا سراي

أخبار تهمك

تعرف على الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات نارية للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بكلمات قوية.. ألابا يعلق على خلافة راموس في ريال مدريد

منذ نصف ساعة

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. عملاق الدوري الايطالي يطلب ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 20 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ ساعة

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة العالمية" تحذر من احتمال ظهور متغيرات أكثر خطورة لكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي الـ5 المقبلة في الدوري المصري

منذ نصف ساعة

صراع على اللقب.. ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز حتي الآن

منذ ساعة و 8 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك في الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من وزارة الخارجية

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

موعد مباراة برشلونة وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

موعد مباراة برشلونة وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

موعد مباراة إنتر ميلان وإيندهوفن بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول ضد لايبزيج بدوري الأبطال والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصطفي محمد المقبلة مع جالطة سراي في الدوري التركي

بمشاركة مصطفى محمد.. موعد مباراة جالطة سراي ضد هاتاي سبور في الدوري التركي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل بطل العاشرة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

04:29 م

تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

02:30 م

عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والبدء في مهنة جديدة

07:51 ص

عاجل.. مفاجأة سارة حول الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

10:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان