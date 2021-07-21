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كيف تخطت شركة "كوكا كولا" أزمة كوفيد 19؟

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 05:28 م
كوكا كولا
كوكا كولا
نيفين سمير
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عانت شركة كوكاكولا من هبوط  في مبيعاتها خلال أزمة كورونا بسبب غلق المطاعم والكافيهات والتي كانت السبب في الإيرادات الكبيرة  سابقاً ، وخلال الأزمة حولت شركة كوكاكولا إنتاجها للتركيز على التعبئة والتغليف الأكبر حجمًا لجذب المستهلكين الذين يقضون وقتًا أطول في المنزل والتخزين في متجر البقالة.

وقالت الشركة إن الطلب في شهر مارس الماضي بلغ مستويات ما قبل وباء كورونا، ومع ذلك، أكد المسؤولون التنفيذيون في الشركة الأمريكية أن كوكا كولا تشهد تعافيًا عالميًا متفاوتًا.

ولكن قبل الوباء، كانت شركة كوكا كولا ومنافستها بيبسي كولا، تدفع عبوات وزجاجات أصغر، التي عادة ما تحمل سعر أوقية أعلى للمستهلك وتكون أكثر ربحية للشركة المصنعة.


 وبعد فتح المطاعم والمتاجر وتالكافيهات توقعت الشركة أن تقفز مبيعاتها للعام بأكمله مع انتعاش الطلب على مشروباتها ،  كما ارتفعت أسهم أكبر شركة لتصنيع المشروبات الغازية في العالم بنسبة 2٪ في التعاملات المبكرة.

ارتفعت الإيرادات في أعمال شركة كوكاكولا في أمريكا الشمالية بنسبة 28٪ في الربع الثاني ، بفضل إعادة فتح الأماكن العامة بمساعدة اللقاح وتخفيف القيود على السعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.


 
وقالت الشركة إنها تتوقع ارتفاع الإيرادات العضوية السنوية بنسبة 12٪ إلى 14٪ ، مقارنة بتوقعاتها السابقة بزيادة كبيرة في خانة الآحاد.

من المتوقع أن ترتفع الأرباح السنوية المعدلة للسهم بنسبة 13٪ إلى 15٪ ، مقارنةً بالتوقعات السابقة من رقم واحد مرتفع إلى زيادة منخفضة في خانة العشرات.

ارتفع صافي الإيرادات بنسبة 42٪ إلى 10.1 مليار دولار في الربع الثاني المنتهي في 2 يوليو، وأعلنت الشركة عن تراجع بنسبة 28٪ في إجمالي صافي الإيرادات في الربع من العام الماضي بسبب عمليات الإغلاق.

وستهدف شركة كوكاكولا التوسع في استثماراتها في مصر خلال العام الجاري، من خلال إضافة خطوط إنتاج، وزيادة عدد منتجاتها في السوق المصري.

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