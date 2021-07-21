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محافظ بني سويف يتابع انتظام الخدمة بمستشفى التأمين الصحي (صور)

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 05:42 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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شّدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، على ضرورة انتظام الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بمسشفى التأمين الصحي، ضمن الخطة المحكمة التي ينفذها فرع التأمين الصحى بالمحافظة من خلال المرور الدوري والمستمر على مدار الساعة لمراجعة الأداء الطبي والبروتوكولات العلاجية وتذليل أية معوقات قد تواجه منظومة العمل.

وتفقد الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير عام فرع التأمين الصحي ببني سويف، "اليوم الأربعاء ثاني أيام عيد الأضحى" وتضمنت متابعة سير العمل بأقسام وإدارات مستشفى التأمين، وذلك بحضور الدكتور شهاب الدين صلاح مدير المستشفى، والدكتورة رضا محمود مدير الشئون الطبية، ومسؤولى الشؤون الإدارية والمتابعة والرقابة والتمريض.

كما تفقد وحدة الغسيل الكلوى وتقديم التهنئة للمرضى المتواجدين بالوحدة لتلقى العلاج، علاوة على تفقد المطبخ والأشعة والمعامل، وكذلك متابعة خزان الاوكسجين والتأكد من توافر الأوكسجين علي مدار الساعة، وكذلك توافر الأسطوانات التي تعمل علي ضخ الاوكسجين عن طريق شبكة الغازات بالمستشفى والتأكيد على تعبئة الأسطوانات أولا بأول، ومن عدم وجود أي أعطال وكذلك متابعة سير العمل بالمستشفى والتأكد من توافر كافة المستلزمات والأدوية.

فيما تفقد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، عدد من المستشفيات لمتابعة تقديم الخدمة الصحية في أيام عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد بغدادى وكيل المديرية، والدكتورة رحاب عبد الغني مدير المستشفيات حيث تم المرور علي مستشفي الحميات لمتابعة إنتظام تواجد الأطباء بالنوبتجيات وتم المرور علي أقسام الإستقبال والطوارئ وتقديم التهاني بالعيد للعاملين بالمستشفي والإطمئنان علي المرضي بالأقسام الداخلية وتقديم التهاني لهم بالعيد.

كما قام وكيل وزارة الصحة بالمرور علي مستشفى الصدر لمتابعة تواجد الأطباء بالنوبتجيات وأقسام الإستقبال والطوارئ والعناية المركزة والاطمئنان علي المرضي بالعناية والتأكيد علي اتباع بروتوكول العلاج لفيروس كورونا وتم متابعة أعمال تطوير القسم الداخلي بالمستشفي وتقديم التهاني للعاملين والمرضي.

واختتم وكيل وزارة الصحة جولته بالمرور علي مستشفي ناصر العام لمتابعة أقسام الإستقبال والطوارئ والإستماع لشكاوي المرضي وحلها في حينه وأثناء المرور تم التنسيق مع المستشفي الجامعي لتحويل حالة لرجل مسن تتطلب حالته الصحية التحويل للعناية المركزة للمخ والأعصاب بالمستشفي الجامعي لإشتباه الإصابة بنزيف في المخ وقد تحتاج إلي تدخل جراحي، متابعا تحويل الحالة برفقة طبيب حتي وصولها الي المستشفي الجامعي والإطمئنان عليه.
محافظ بني سويف يتابع انتظام الخدمة بمستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ بني سويف يتابع انتظام الخدمة بمستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ بني سويف يتابع انتظام الخدمة بمستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ بني سويف يتابع انتظام الخدمة بمستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ بني سويف يتابع انتظام الخدمة بمستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ بني سويف يتابع انتظام الخدمة بمستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ بني سويف يتابع انتظام الخدمة بمستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ بني سويف يتابع انتظام الخدمة بمستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ بني سويف يتابع انتظام الخدمة بمستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ بني سويف يتابع انتظام الخدمة بمستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ بني سويف يتابع انتظام الخدمة بمستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ بني سويف يتابع انتظام الخدمة بمستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ بني سويف يتابع انتظام الخدمة بمستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ بني سويف يتابع انتظام الخدمة بمستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ بني سويف يتابع انتظام الخدمة بمستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ بني سويف يتابع انتظام الخدمة بمستشفى التأمين الصحي (صور)

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الكلمات المفتاحية

مصر ثاني أيام عيد الاضحي بني سويف التامين الصحي

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